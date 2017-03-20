Экспериментальный спектакль театра «Легион» «Руанская дева». «18+»

Экспериментальный, и совсем не похожий на то, что до сих пор делал народный театр «Легион». 17 марта на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков заслуженный любительский коллектив представил неожиданную премьеру – постановку «Руанская дева». К сожалению, в следующий раз мозыряне новый спектакль смогут увидеть нескоро. Но у зрителей нашего телеканала есть уникальная возможность узнать, почему на мартовских афишах «Легиона» было ограничение «18+».

От начала и до конца спектакль «Руанская дева» зритель смотрит, затаив дыхание. Двухчасовое действие на сцене обнажает, в прямом и переносном смысле, человеческие пороки. Постановка с возрастным цензом «18+» для народного молодежного театра «Легион» — первый, и от того, очень ценный опыт.

В основу нового спектакля легла новелла французского классика Ги де Мопассана «Пышка». Действие происходит в конце 19-го века, когда во время франко-прусской войны немецкие войска оккупировали Руан. Женщина легкого поведения попадает в компанию путешественников благородного происхождения. Когда горожан задерживает прусский офицер, он предлагает решить вопрос «Жить или не жить?». Жизнь всех – в обмен на интимную близость с главной героиней. Так падение одной девушки становится историей героического поступка в условиях отсутствия общественной морали.

В главной роли блистала молодая Светлана Жукова, которая смогла досконально точно передать образ героини, до последнего верящей в справедливость.

Каждое движение Руанской девы — пронзительно. В мире глупых и жестоких людей, она не просто играет, а живет. Искренние слезы, неугасаемое желание помочь родной Франции. А в награду – холод, оскорбления и неприязнь.

Впрочем, вниманием зрителей владела не только Пышка. В «легионовской» интерпретации классики в игру оказались вовлечены даже второстепенные персонажи. У каждого из еще семи героев свой, яркий индивидуальный, образ. И общая для всех задача – позволить мозырским театралам вволю посмеяться над узнаваемыми человеческими слабостями. И задуматься над тонкой пародией на современную действительность. Противостояние бесчестия и благородства актуальности не теряет во все времена. Провожали актеров «Легиона» стоя и бурными овациями. А они, в свою очередь, обещали вернуться. «Руанскую деву» на сцене Дворца культуры нефтепереработчиков повторят через несколько месяцев.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин