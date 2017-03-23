Дополнительное образование школьников. Семинар

Возможности и потенциал системы дополнительного образования района сегодня обсудили в рамках методического семинара. На мероприятие собрались представители отдела образования и заместители директоров школ. Подробнее – далее в сюжете.

Создание современного информационного пространства для качественной организации образовательного процесса. Актуальную тему обсудили участники районного методического совета – представители отдела образования, городских школ и центром допобразования детей и молодежи.

Система дополнительного образования Мозырщины представлены четырьмя специализированными центрами – технического творчества, творчества детей и молодежи, туризма и краеведения и клубом юных пожарных. С воспитанниками преподаватели занимаются не только по «месту прописки» — в учебных кабинетах. Но и дают, так называемые, «выездные» уроки – ведут школьные кружки, факультативы.

Рисовать и конструировать, программировать и ходить в походы, сохранять природные богатства и играть на сцене. Научиться вне стен школьных классов сегодня можно многому. Главное – выбрать подходящее хобби для ребенка, и обратиться к педагогу, который сможет его заинтересовать. А в помощь руководителям кружков, секций и студий – как виртуальные технологии, так и вполне реальный опыт коллег.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов