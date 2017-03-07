«Для милых леди». Праздник в торговом центре «Апельсин»

Тематическое мероприятие «Для милых леди» в первые весенние выходные провели в торговых центрах Мозыря. Подробности – далее в сюжете.

С легкостью и красотой традиционно ассоциируется первая весенняя неделя. А еще – это время приятных подарков и неожиданных сюрпризов. Свой акцент в предпраздничном настроении мозырянок расставили в городских торговых центрах, пригласив всех желающих на праздник «Для милых леди».

Новые модели одежды представили юные звездочки большого подиума. Об актуальных тенденциях макияжа рассказали визажисты. А секреты здорового образа жизни раскрыли профессионалы активной спортивной индустрии.

Праздник красоты и хорошего настроения продолжился зажигательными конкурсами. Избранные счастливчики успели сделать оригинальный подарок для мамы своими руками. Те, кому повезло меньше, за хэнд-мэйд сувенирами отправлялись на ярмарку ремесленников «Чудо маркет». Серию тематических мероприятий в торговых центрах обещают непременно продолжить.

Светлана Грудько, Олег Фицнер