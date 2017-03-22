Детские мечты в детских рисунках. Мозырский благотворительный фонд «Объединяя сердца» объявил о начале регионального творческого конкурса. Принять участие в нем могут все желающие. Причем, как поучаствовать, так и выступить в роли спонсора. Победители получат необычный приз – их мечта станет явью.

О чем мечтают дети? Этим вопросом который год задаются активисты местного благотворительного фонда «Объединяя сердца», причем не только задаются вопросом, но и исполняют конкретные желания. В рамках творческого конкурса. Принять участие в нем могут все желающие. Детсадовцы, школьники, ученики художественных школ, ребята из детских домов и с особенностями развития. Главное условие – воплотить свою мечту в рисунке либо поделке и подать заявку.

Взрослые мозыряне могут выступить в роли волшебника и исполнить искреннюю детскую мечту. Благотворительный фонд «Объединяя сердца» рад любому сотрудничеству.

Приём работ пройдет 25 и 26 марта в офисе фонда «Объединяя сердца». Также заявку можно заполнить и на страницах благотворительной организации в соцсетях. Победителей конкурса определит компетентное жюри. Также в апреле пройдёт открытое интернет-голосование. Самые яркие работы юных мечтателей будут подарены детской больнице и детскому дому.