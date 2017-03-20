День рождения 33-й ракетной дивизии

Очередную годовщину образования 33-й ракетной дивизии мозырские «ракетчики» отметили торжественным митингом. На мероприятие у памятника на улице Малинина собрались ветераны ракетной дивизии, представители комиссариата и городская общественность. Подробнее – далее в сюжете.

19 марта 1943 года стало первой страницей славного боевого пути 33-й ракетной дивизии. Именно в этот день, 74 года назад, впервые прогрохотали гвардейские минометы «Катюши». Отпраздновать годовщину ветераны ракетной дивизии собрались вместе с представителями военного комиссариата, городской общественности и подрастающего поколения.

Импульс подрастающему поколению сегодня дают люди с по-настоящему «горячими сердцами». За десятилетия существования ракетной дивизии стратегического назначения в ней служили сотни мозырян. А район улицы Малинина, где недавно установили памятник, по праву называли «микрорайоном военнослужащих».

Поздравления и теплые слова благодарности в ненастную погоду согревали тех, кто стоял у истоков создания ракетной дивизии. Продолжилось мероприятие торжественным собранием в актовом зале средней школы №15. В присутствии боевых товарищей ветеранам вручали памятные медали и благодарственные грамоты. Творческим подарком для ракетчиков стал концерт, подготовленный силами школьных артистов.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.