День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Торжественное собрание

Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в Мозыре отметили лучших в отрасли. Торжественное мероприятие состоялось в концертом зале Городского Дворца культуры.

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили в Беларуси 26 марта. А накануне профессионального праздника в Мозыре наградили лучших работников отрасли, ветеранов труда и грамотных руководителей. Люди, которые точно знают, как сделать жизнь светлее, теплее и уютнее, собрались в Городском Дворце культуры.

Со сцены Дворца культуры в этот вечер звучали самые теплые слова и добрые пожелания. Итоги работы сферы ЖКХ за прошедший год подвел генеральный директор «Мозырского райжилкомхоза» Петр Хомутовский. За добросовестный труд и достойные результаты почетными грамотами и благодарственными письмами были награждены десятки сотрудников.

Прекрасным подарком для собравшихся стала насыщенная концертная программа. С профессиональным праздником коммунальников поздравляли солисты и творческие коллективы Мозыря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.