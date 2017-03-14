Центр волонтерских инициатив. Итоги 8 месяцев

8 месяцев назад в исправительном учреждении открытого типа № 21 появился центр волонтерских инициатив. В небольшой отремонтированной комнате с мотивирующими и жизнеутверждающими стендами в свободное от работы время собираются те осужденные, кто решил добрыми делами и личностным ростом разнообразить свое пребывание в местах не столь отдаленных. Виктор Бурлаков по образованию экономист, у него бизнес в Жлобине, свое кафе. Чтобы зря не терять времени, в рамках образовательного проекта решил освоить фотошоп. Виктор уверен – азы компьютерного дизайна обязательно пригодятся ему на свободе.

Координаторы образовательного проекта итогами 8 месяцев вполне довольны. Организационные моменты позади, работа ведется, планов множество. Главное, что польза есть.

В администрации исправительного учреждения только За подобные волонтерские инициативы. Процесс исправления на лицо плюс полезная занятость.

Полезные знания дают не только приглашенные волонтеры, осужденные учат друг друга. Равный обучает равного, по цепочке. Контингент подобрался хотя и спец, но весьма образованный. Юрист-международник Вадим с радостью готов помочь товарищам по несчастью овладеть английским.

Роман не прочь поучиться иностранному языку, сам же готов преподать уроки игры на гитаре. Свои ученики у него уже есть.

Кроме обучения всевозможным полезным навыкам, волонтеры-осужденные активно участвуют в благотворительности. Помогают ребятам из детского дома, из неблагополучных семей. Они научились не только поддерживать чужие добрые инициативы, но часто самостоятельно становятся идейными вдохновителями всевозможных акций.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, ТКМ.