Большой премьерой в Мозырском драматическом отметили Международный день театра. О том, что может скрываться за семейной идиллией, рассказывает комедия «Любовь, семья и третий лишний»

Большой премьерой в Мозырском драматическом театре отметили Международный день театра. О том, что может скрываться за семейной идиллией, рассказывает комедия «Любовь, семья и третий лишний». Поставил спектакль известный в Беларуси режиссер Юрий Вутто – художественный руководитель Гомельского государственного театра кукол.

Классический любовный треугольник, в котором положение каждого из участников едва ли способно вызвать сострадание. Муж, жена, любовник. В какие комические ситуации может попасть эта закадычная троица, описывают сюжеты многих художественных произведений. Пособие для начинающего рогоносца с национальным колоритом таким предстает новый спектакль Мозырского драматического театра «Любовь, семья и третий лишний». В его основу легли две истории: французская комедия-детектив Марселя Беркье-Маринье «Любо-дорого» и водевиль Андрея Курбского «В дамском платье, или Ливмя лил дождь».

Объединение двух пьес в одной постановке, словно намекает на режиссерский эксперимент, будто бы цель которого определить, какой из них отдаст свое предпочтение мозырский зритель. Который, к слову, уже знаком с творчеством режиссера спектакля Юрием Вутто по пьесе «Ляльки».

Премьера спектакля в театре – это всегда праздник. Праздник вдвойне, когда он приурочен к красному дню для всех театралов – Международному дню театров. Зрительские признания в любви, а также грамоты для тех, без кого этот праздник в Мозыре не состоялся бы, придали премьерному показу торжественность.

Вячеслав Приписнов.