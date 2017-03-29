Белорусское документальное кино. Фестиваль «Магнификат» в кинотеатре «Мир»

«Эхо «Магнификата» в кинотеатре «Мир». Выездной показ лучших документальных фильмов «духовного» жанра состоялся в Мозыре. На открытии побывала и наша съемочная группа.

Фестиваль «Магнификат» его постоянные участники называют межконфессиональным диалогом. Режиссеры разного вероисповедания говорят на одном, понятном каждому, языке. Языке кинематографа.

В Мозырь творческая группа «Магнификата» привезла духовную документалистику. Десяток фильмов о вере, любви, дружбе и общечеловеческих ценностях.

Показ фильмов длился три дня. Зрители, путь и малочисленные, но думающие и внимающие, увидели лучшие работы белорусских документалистов. Это и «Без права на жыццё» Сергея Гараевского, и «Восеньскі сон» Ольги Дашук, и «Крокі над вадой» Юрия Тимофеева. По признанию этого режиссера, основная идея фестивальных работ – показать человеку дорогу к вере.

Раздавшееся в Мозыре «эхо» фестиваля стало опытом первым. Но, как уверены организаторы проекта, далеко не последним. Вполне возможно, для фильмов-победителей следующих лет будет открыта дорога и в залы кинотеатра «Мир».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов