Аисты в Мозыре! Весна точно пришла

Погода по-весеннему капризная. То тепло, то холодно, то дует холодный пронзительный ветер, но весна уже точно пришла. Ведь около недели назад в Мозырь прилетели аисты.

Информация о том, что на Примостовой замечен аист, появилась около недели назад. Все эти дни, выезжая на съемки, мы обязательно сворачивали к Примосовой с уверенностью, что сегодня пернатый 100% попадет в кадр. Но… у мозырского символа весны были свои, птичьи планы. Наверное, в первую очередь обустройство семейного гнездышка. Ведь обычно самец прилетает на несколько дней раньше самки. И как самый настоящий хозяин обустраивает дом. А уже после идет выбор невесты. Все как у людей. Претендовать на этот статус могут сразу несколько птиц-дам. Та, которая выиграла битву за гнездо, это гнездо и занимает. Кстати, в этом году самцу помогли люди, неравнодушные мозыряне еще в начале весны почистили гнездо. Главный символ города на месте. Значит, в Мозырь пришла весна!