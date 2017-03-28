50-летний мужчина ударил бутылкой водки по капоту чужого автомобиля. Протрезвев, хулиган так и не смог объяснить, почему это сделал

Статистика по Мозырю неутешительна, более 90 процентов хулиганств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Так, 50-летний мужчина ударил полной бутылкой водки по капоту чужого автомобиля. Протрезвев, хулиган так и не смог объяснить, почему возникла агрессия.

Водитель «Ауди», остановившийся возле одного из мозырских магазинов, был шокирован поведением одного из покупателей. Пьяный мужчина на выходе из торгового объекта вначале ни с того ни с сего показал ему неприличный жест, «вытянутый средний палец», после матерясь, подошел и ударил полной бутылкой водки по капоту автомобиля. Кстати, бутылка не разбилась, а вот на капоте осталась вмятина. Водитель сам обезвредил хулигана, выхватил и разбил стеклянное оружие, потом вызвал милиционеров. На данный момент 50-летний подозреваемый не может объяснить, что вызвало его агрессию. Скорее всего, буйный хмель от чрезмерного употребления спиртного.