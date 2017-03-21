40-летний житель д. Наровчизна Мозырского района хранил в гараже полтонны контрафактного спирта

40-летний житель деревни Наровчизна хранил в личном гараже, расположенном в агрогородке Козенки, контрафактную алкогольную продукцию. Спиртосодержащая жидкость незаконно прибыла в Беларусь из Российской Федерации. Сотрудники милиции предполагают, что она предназначалась для дальнейшей реализации на территории Мозырского и Калинковичского районов. В ходе осмотра гаража изъято 570 литров контрафактной спиртосодержащей продукции на сумму 6840 рублей. Начат административный процесс.