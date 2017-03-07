36-летний мозырянин украл с могилы 10-килограмовое металлическое ограждение, сдал его, а все вырученные деньги, это около 5 рублей, спустил на одну бутылку пива. За плечами у мужчины не один тюремный срок. Кстати, последний раз из мест не столь отдаленных он освободился чуть больше месяца назад.

Ничего святого. Неоднократно судимый мозырянин спустя месяц после выхода на свободу на городском кладбище обокрал одну из могил. Его добычей стала ограда весом около 10 килограммов. Стоимость более 300 рублей. Однако преступник выручил за ритуальный металл всего менее 5 рублей. На эти деньги он смог себе позволить лишь бутылку пива. По факту кражи возбуждено уголовное дело.