35-летний мозырянин пытался убить знакомого его же ножом. После инцидента потерпевший сам вызвал скорую помощь. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне 8 Марта в одном из мозырских дворов произошла поножовщина. 35-летний мужчина воткнул в шею своего знакомого его же нож. Оба участника конфликта были в состоянии алкогольного опьянения. До инцидента потерпевший нарезал этим ножом закуску, после столовый прибор превратился в оружие. Подозреваемый задержан. Он уже ранее судим за угрозу убийством, теперь ему инкриминируют покушение на убийство.После содеянного, протрезвев, подозреваемый пожалел о содеянном. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ