31 декабря 2016 года вступил в силу новый Лесной кодекс. Слухи и правда

Собирать грибы и ягоды и платить за это деньги. Слух о том, что за поход в лес теперь нужно будет платить, начал распространятся еще задолго до того, как сошел снег. Можно ли заготавливать лесные дары? И с кого будут взимать плату? Ответы в следующем материале.

31 декабря 2016 года вступил в силу новый Лесной кодекс. Согласно его статьи 44, граждане имеют право свободно находиться на территории лесного фонда и без разрешительных документов бесплатно осуществлять сбор дикорастущих ягод, грибов, плодов, орехов и прочих лесных ресурсов, кроме, конечно же, древесины. Но только для удовлетворения собственных нужд. Плата за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов предусмотрена только для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Сумма «таксы» привязана к базовой величине. Бесплатно на основании лесного билета на участках лесного фонда граждане могут размещать ульи и пасеки, проводить сенокошение и выпас скота. Кстати, заготовку березового сока тоже можно вести совершенно бесплатно, но только на участках лесного фонда, которые определены для этих целей лесничествами. О том, где именно находятся эти участки и как правильно вести заготовку березового сока, смотрите в следующих выпусках наших новостей.