24 марта 2017 года в Мозырском межрайонном противотуберкулезном диспансере будет работать «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

В пятницу, 24 марта, в Мозырском межрайонном противотуберкулезном диспансере будет работать

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ». Желающие могут получить консультацию фтизиатра о мерах профилактики, диагностики и лечения туберкулеза по телефону 35-88-56. Также с с 09.00 до 14.00 мозыряне могут бесплатно пройти рентгенофлюорографическое обследование на передвижном «Пульмоэкспрессе». Его установят в микрорайоне «Железнодорожный».