14 школьников получили первые паспорта в День конституции

14 учащихся разных городских школ сегодня пригласили в Мозырский исполнительный комитет. Первый важный документ лучшим из лучших вручали первый лица района. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.

Финальное мероприятие Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси» прошло в зале Мозырского райисполкома. В день конституции четырнадцати молодым мозырянам торжественно вручили первые паспорта.

В свои четырнадцать лет эти ребята – уже призеры областных и республиканских спортивных соревнований и интеллектуальных проектов, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов.

Официальный документ во взрослую жизнь школьникам вручали глава райисполкома, депутаты Палаты представителей Национального собрания и другие высокопоставленные гости церемонии.

Вместе с паспортом молодые мозыряне получили также сувениры от БРСМ и красочное издание Конституции. Официальную часть «разбавили» музыкальные номера. А после – неформальное общение. И, конечно, знаковое фото на память.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец.