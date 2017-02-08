Зональный этап республиканского конкурса «Супервожатый» прошел на базе 13 школы. Ребята из Наровлянского, Брагинского, Лельчицкого, Калинковичского, Житковичского, Петриковского, Ельского и, конечно же, Мозырского района приехали, чтобы отстоять честь своего вожатого и доказать зрителям и жюри, что именно их вожатый достоин приставки «Супер».

Умение зажигать сердца, вести за собой, организовывать и проводить творческие мероприятия, а еще оставаться немного ребенком, таким же активным, ищущим и неутомимым. Все свои способности и таланты раскрыть с помощью своих воспитанников. На сцене 13 школы пели, танцевали, инсценировали и читали речевки.

Вожатый – не просто педагог. Этой профессии не учат в ВУЗах. Вожатый – это скорее призвание. Впервые этот термин появился в 1922. Тогда так называли руководителя пионерского отряда. Сегодня – это тоже вожак и вектор для юных умов.

Мозырь в конкурсе представляли три школы: 11, 13 и 14. Жюри оценивало содержание выступление, его патриотическую направленность и умение себя преподнести. А разнообразие конкурсных заданий позволяло показать свои таланты с разных сторон.

Конкур продлился до вечера. Уже по его итогам станет понятно, кто представит Гомельщину на следующем этапе.

Лидия Потар, Юрий Горобец