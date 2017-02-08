Зональный этап республиканского конкурса «Супервожатый» прошел на базе 13 школы. Ребята из Наровлянского, Брагинского, Лельчицкого, Калинковичского, Житковичского, Петриковского, Ельского и, конечно же, Мозырского района приехали, чтобы отстоять честь своего вожатого и доказать зрителям и жюри, что именно их вожатый достоин приставки «Супер».
Умение зажигать сердца, вести за собой, организовывать и проводить творческие мероприятия, а еще оставаться немного ребенком, таким же активным, ищущим и неутомимым. Все свои способности и таланты раскрыть с помощью своих воспитанников. На сцене 13 школы пели, танцевали, инсценировали и читали речевки.
Вожатый – не просто педагог. Этой профессии не учат в ВУЗах. Вожатый – это скорее призвание. Впервые этот термин появился в 1922. Тогда так называли руководителя пионерского отряда. Сегодня – это тоже вожак и вектор для юных умов.
Мозырь в конкурсе представляли три школы: 11, 13 и 14. Жюри оценивало содержание выступление, его патриотическую направленность и умение себя преподнести. А разнообразие конкурсных заданий позволяло показать свои таланты с разных сторон.
Конкур продлился до вечера. Уже по его итогам станет понятно, кто представит Гомельщину на следующем этапе.
Лидия Потар, Юрий Горобец
Зональный этап республиканского конкурса «Супервожатый» прошел на базе 13 школы
Зональный этап республиканского конкурса «Супервожатый» прошел на базе 13 школы. Ребята из Наровлянского, Брагинского, Лельчицкого, Калинковичского, Житковичского, Петриковского, Ельского и, конечно же, Мозырского района приехали, чтобы отстоять честь своего вожатого и доказать зрителям и жюри, что именно их вожатый достоин приставки «Супер».