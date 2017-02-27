Торжественные проводы зимы по погодным признакам больше походили на ее встречу. За ночь землю обильно припорошило снегом. Но это нисколько не испортило настроения тем, кто из года в год провожает зиму. Проводы начались около двенадцати. В это время парк был не то наполовину пуст, не то наполовину полон. Меньше часа понадобилось мозырянам, чтобы гулянья приобрели массовый характер. От торговли – блины на любой вкус и кошелек, ароматный шашлык, выпечка. От мозырян – хорошее настроение и желание раскошелится. Эти два слагаемых обеспечили празднику успех. Зиму мозыряне провожали без сожаления, весну встречали с радостью и надеждой. Не обошлось и без традиционных масленичных забав. Вот этот столб обещал своим покорителям подарки от мозырских предприятий. Но большинство смельчаков карабкались на вершину не за призами, а ради испытания. Кстати, в стародавние времена столб еще намеренно поливали водой. Ледяная корка затрудняла подъем. Мозырянам не усложняли задачу, но покорить высоту не удавалось. Суету праздника то и дело разрывали звуки музыки, бодрящие мелодии оркестра поднимали настроение. Ну и как же без ряженых. Ребята и девчата рассекали толпу отдыхающих, выкрикивая поздравления и добрые пожелания. Завершились праздник по веками проверенному канону. Соломенную куклу сожгли без сожаления. Судя по широкомасштабности праздника, весна в Мозырь должна прийти просто незамедлительно.
Лидия Потар, Олег Фицнер.
Зиму провожали, весну встречали. Мозыряне отпраздновали Масленицу
Торжественные проводы зимы по погодным признакам больше походили на ее встречу. За ночь землю обильно припорошило снегом. Но это нисколько не испортило настроения тем, кто из года в год провожает зиму. Проводы начались около двенадцати. В это время парк был не то наполовину пуст, не то наполовину полон. Меньше часа понадобилось мозырянам, чтобы гулянья приобрели массовый характер. От торговли – блины на любой вкус и кошелек, ароматный шашлык, выпечка. От мозырян – хорошее настроение и желание раскошелится. Эти два слагаемых обеспечили празднику успех. Зиму мозыряне провожали без сожаления, весну встречали с радостью и надеждой. Не обошлось и без традиционных масленичных забав. Вот этот столб обещал своим покорителям подарки от мозырских предприятий. Но большинство смельчаков карабкались на вершину не за призами, а ради испытания. Кстати, в стародавние времена столб еще намеренно поливали водой. Ледяная корка затрудняла подъем. Мозырянам не усложняли задачу, но покорить высоту не удавалось. Суету праздника то и дело разрывали звуки музыки, бодрящие мелодии оркестра поднимали настроение. Ну и как же без ряженых. Ребята и девчата рассекали толпу отдыхающих, выкрикивая поздравления и добрые пожелания. Завершились праздник по веками проверенному канону. Соломенную куклу сожгли без сожаления. Судя по широкомасштабности праздника, весна в Мозырь должна прийти просто незамедлительно.