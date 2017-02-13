Зимняя рыбалка запрещенными орудиями лова

Реки и водоемы покрыты толстой коркой льда, в это время рыба испытывает кислородное голодание. Что плохо рыбе, хорошо браконьерам. Инспекторы охраны животного и растительного мира уже составили 10 протоколов в отношении тех, кто рыбачил запрещенными остями.

Инспекторы охраны животного и растительного мира в Хойникском районе на мелиоративном канале задержали полдеревни местных жителей. Мужчины рыбачили остями. А это запрещено. Зимой, когда водоемы покрывает толстая корка льда, рыба испытывает кислородное голодание, это явление называется замор. Полусонные щуки, язи, окуни, лещи ищут спасение у поверхности воды и становятся легкой добычей для браконьеров. Уже составлено 10 протоколов.

Рыбалка остями запрещена законом. Это браконьерство, за которое согласно административного кодекса предусмотрен штраф вплоть до 50 базовых величин. К этому автоматически суммируется стоимость каждой добытой особи. За особо крупный размер предусмотрена уголовная ответственность.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов