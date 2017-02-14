Жить настоящим. Встреча с воином-интернационалистом

Завтра, 15 февраля, отмечается день вывода Советских войск из Афганистана. Для тех, кто прошел эту войну, это день воспоминаний. Причем даже спустя почти 30 лет они вплывают в памяти так, словно это было вчера. За 9 лет Советский Союз потерял в Афганистане больше 15 тысяч своих солдат, большая часть из которых – мальчишки, которым едва исполнилось 18. В канун памятной даты съемочная группа Телеканала встретилась с Игорем Холодцовым, воином-интернационалистом, который оказался в числе призванных на службу в горячую точку.