Заявления на предоставление жилищной субсидии подали 28 мозырян

Субсидии на оплату жировок получили только 2 300 семей в стране, притом, что изначально планировалось, что воспользоваться субсидиями смогут около 400 тысяч домохозяйств.

За октябрь-декабрь безналичные субсидии на «коммуналку» получили 2380 домохозяйств в стране.

Новая система предоставления государственной помощи на оплату «коммуналки» начала работать с 1 октября: рассчитывать на помощь государства могут семьи, где оплата по жировкам превышает 20% совокупного дохода для горожан или 15% — для жителей сельской местности. Предоставление субсидий на оплату «коммуналки» проводится по двум сценариям: на основе выявительного и заявительного принципов. В итоге, субсидии на «коммуналку» получили меньше процента семей, а точнее — 0,06%. При этом изначально говорилось, что, по подсчетам чиновников, воспользоваться субсидиями сможет 400 тысяч семей.

Что касается Мозыря, заявления на предоставление жилищной субсидии в городе подали 28 человек и только трем в помощи было отказано. В итоге 25 мозырских семей смогут воспользоваться государственной поддержкой. Эта цифра учитывает только тех, кто получил субсидию по заявительному принципу. Пенсионеры и инвалиды, чьи доходы не позволяют оплачивать «коммуналку» получат помощь по выявительному принципу, то есть без подачи документов. При этом проблема неплатежей за услуги ЖКХ по-прежнему остается актуальной: в 2016 году просроченная задолженность населения увеличилась во всех регионах. При этом уровень оплаты «коммуналки» населением по республике составил 98,7%.