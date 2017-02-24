Заседание исполкома. Вопросы обращения граждан

Итоги работы с обращениями граждан и юридических лиц за 2016 год рассмотрели на итоговом заседании Мозырского райисполкома. На большом совещании присутствовал советник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Президента Республики Беларусь Петр Катушкин.

Состояние работы с обращениями граждан в 2016-м году обсудили в Мозырском райисполкоме. На расширенном заседании присутствовал советник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц администрации Президента Республики Беларусь Петр Катушкин. По словам Марии Труханович, начальника отдела райисполкома, который непосредственно занимается работой с обращениями, отмечено снижение количества письменных и устных обращений от населения. В то же время, мозыряне больше пользуются современными техническими средствами и сервисом «электронная приемная». Отмечен и рост коллективных заявлений и жалоб.

Наибольшее количество обращений в прошлом году мозыряне отправили в Мозырский райжилкомхоз. Вопросы разные – от ремонта дорог и температуры в квартирах до капремонта и обрезки аварийных деревьев.

Кроме ЖКХ и благоустройства, мозырян волнуют приватизация и строительство жилья, трудоустройство и социальные вопросы. Сегодня в районе продолжается активная работа в области информирования населения. Регулярно проводятся приемы граждан и прямые телефонные линии, не остаются в стороне местные СМИ. В работе с обращениями граждан не должно быть формализма, главное – больше конкретных действий. Такую мысль, подводя итоги, высказала председатель райисполкома Елена Павлечко.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ