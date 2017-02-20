Задержание нелегалов

Двух нелегалов задержали на текущей неделе пограничники Мозырского погранотряда. В попытке незаконного пересечения государственной границы обвиняются россиянин и украинец.

27-летнего украинца Павла дома, в родном селе Житомирской области, ждут жена и четверо детей. А на территории нашей страны ему пришлось столкнуться с административным разбирательством. Два дня назад нелегальный турист попал в поле зрения пограничников Мозырского погранотряда. В гости к родителям в деревню Дзержинск Лельчицкого района Павел решил попасть не законным путем, а в обход пункта пропуска.

Пока украинец ждет, чтобы родственники передали документы, его «коллега» из Российской Федерации готовится к депортации. Мужчину задержали на сутки раньше, 14 февраля. По его словам, пересечь незаконно границу 32-летний чеченец собирался в поисках лучшей жизни в Евросоюзе. Свой маршрут проложил через Беларусь и Украину. К путешествию подготовился основательно, захватив маскирующий халат, теплые вещи, компас, сухое горючее и продукты питания.

Подвозивший нарушителя таксист невольно стал участником незаконного процесса. Чтобы избежать претензий со стороны различных правовых служб, пограничники советуют усилить бдительность жителям приграничных районов. В том числе, мозырянам.

Сигналы о возможных нарушителях в дежурной части Мозырского погранотряда принимают по телефону 8-0236-21-79-04.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.