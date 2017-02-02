За оскорбление пограничников – под суд

В деревне Вербовичи прошел показательный судебный процесс над 31-летним местным жителем. Обвиняемый – 31-летний мужчина в ноябре прошлого года оскорбил пограничников, когда они попросили предъявить документы на право пребывания в погранзоне. По факту было возбуждено уголовное дело.

Судебный процесс в деревне Вербовичи решили сделать открытым и показательным. Чтобы, как говорится, другим неповадно было. В ноябре прошлого года нетрезвый местный житель в компании своего дяди и соседа, который выступил в роли «трезвого водителя» на автомобиле направлялся в соседнюю деревню. Стоит уточнить, что населенные пункты относятся к пограничной зоне и чтобы там находиться, нужен определенный перечень документов. На контрольном пункте пограничники проводили стандартную процедуру – попросили компанию предъявить документы, в ответ 31-летний мужчина начал материться, причем адресно. Словами дебошира было не угомонить, его задержали и вызвали милиционеров. Итог уголовного дела озвучили в суде.

СНХР. Алексей Маршалов, начальник отдела дознания и административного процесса Мозырского погранотряда

За прошлый год на территории, подконтрольной Мозырскому погранотряду, зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, который находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы. Виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов