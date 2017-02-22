Январские квитанции, которые горожане получили с небольшой задержкой, обещали быть тяжелее. Но выросли только за счет удорожания тарифов

Несмотря на серьезные холода, которые были в январе, температура воздуха опускалась и до минус 28 градусов, мозыряне ощутили удорожание услуг отопления только за счет увеличения тарифов. Напомним, с 1 января стоимость теплоэнергии увеличена на 17%. На аналогичный процент выросла для населения цена на природный газ в отопительный период. По предварительным прогнозам, коммуналка обещала подорожать как минимум в полтора раза. Январское отопление всегда было дорогим. Крещенские морозы, как правило, делали жировку тяжелее. Но не в этот раз. Неожиданный подарок от коммунальников.Расходы за рост объемов потребленной теплоэнергии жилищно-коммунальное хозяйство возьмет на себя, и погасит за счет снижения затрат в течение года. Кстати, сейчас мы оплачиваем более 60% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. К концу года, как обещают коммунальники, мы будем оплачивать 75% от стоимости, а к концу 2018 года – все 100%.