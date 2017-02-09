Выездная регистрация брака: где можно проводить?

Зарегистрировать брак можно и в больнице, и дома. Такая новость несколько месяцев назад обрадовала мозырян, которые планируют связать себя узами Гименея. Как оказалось, выездная регистрация брака действительно стала доступнее. Но! Не для всех и каждого. Куда приедут специалисты ЗАГСа, узнаете из следующего сюжета.

Связать себя узами Гименея на фоне красивых пейзажей, в памятном или историческом месте, дома и даже в больнице. Выездная регистрация брака с каждым годом набирает популярность. А вступившее в силу с 1 января Постановление правительства, казалось бы, разрешило жениться, где душа пожелает. Но! Как и в любом серьезном вопросе, здесь – свои нюансы.

В практике специалистов Мозырского ЗАГСа были выезды во Дворец культуры нефтепереработчиков, районные агроусадьбы. В этом году для красивой церемонии планируют опробовать открытую площадку у ресторана «Припять». Сочетаться браком в торжественной обстановке можно и в самом отделе ЗАГС: как в специально отведенном зале, так и в отдельном кабинете.

Выездная регистрация требует дополнительных расходов. Стоимость услуги – 126 рублей.

Белорусские органы ЗАГС в этом году отметят 100-летие со дня основания. И, конечно, порадуют молодоженов красивыми праздничными мероприятиями. На одно из них мозырян приглашают уже 14 февраля. Будущие молодожены могут смело помечтать об идеальной свадьбе. В одно время и в одном месте вы сможете получить интересную информацию от представителей свадебной индустрии, продегустировать меню ресторана «Старый город», просто отдохнуть и получить подарки от партнеров проекта. Ведущий вечера – несравненный Александр Мазьков. Начало в торжественном зале отдела ЗАГС в 18.00

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин