Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

Выдача паспорта в ускоренном порядке подорожает с 26 апреля 2017 года

21 февраля 2017, 17:25

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