Воспитанники отделения дневного пребывания для инвалидов побывали в гостях у телеканала

Съемочную группу телеканала в отделение дневного пребывания для инвалидов и молодых инвалидов приглашают часто. Ведь у воспитанников довольно насыщенная и разнообразная жизнь. Участие во всевозможных конкурсах, турслетах… В общем, информационных поводов хватает. А в этот раз информационный повод сам пришел на телеканал. Воспитанники отделения захотели увидеть телевизионную кухню изнутри и пришли к нам в гости. Экскурсия на телеканал получилась весьма насыщенной. Больше всего эмоций у ребят в студии программы «Диалог в прямом эфире». В кресле ведущего хотел посидеть каждый! Некоторые даже входили в образ и вели беседу со своими коллегами. Множество фото, множество впечатлений и эмоций! В завершении – небольшая викторина и, конечно же, памятные сувениры с символикой телеканала.