Внимание, розыск завершен! Мозырянин, который ушел из дома в декабре прошлого года, найден живым и здоровым за 8 527 километров, в Амурской области

18 декабря на «Телеканал «Мозырь» обратились представители РОВД – пропал человек, надо помочь в поисках. Информация о розыске 35-тилетнего Игоря сразу же вышла в эфир. Заявление о пропаже сына дал его отец, он рассказал, что сын ушел из дома, собрав теплые вещи и взяв с собой 150 рублей. Мужчина и раньше уходил, но тогда его успешно находили в деревне в соседнем районе, но на этот раз мозырянина там не оказалось. В Беларуси мужчину найти не смогли, пропавшего объявили в межгосударственный розыск. 8 февраля в Гомельское УВД поступил звонок от коллег из полиции Амурской области. Переданная информация походила на шутку. Нашелся пропавший без вести мозырянин. Расстояние, которое его отделяло от дома –

8527 км. Мужчину остановили инспекторы ДПС на автодороге «Чита – Хабаровск» в районе поселка Новобурейский. Полицейским пилигрим рассказал, что его конечная цель – Магадан, шел он туда пешком и ехал на попутках, по пути ему помогали люди – деньгами и едой. Кстати, Игорь без особых проблем прошел Урал, Алтай, Западную и Восточную Сибирь. Конечный маршрут мозырянин выбрал неслучайно. Лет восемь назад он работал в Магадане на стройке. Еще тогда, впечатленный красотами природы и климатом, решил для себя вернутся. Оказался человеком слова. Данное себе обещание сдержал. Путешествие продолжается. До берега Охотского моря ему осталось пройти 4 тыс. км. А заявивший об исчезновении отец был рад узнать, что сын жив и здоров, и согласился с тем, что тот может сам устраивать свою жизнь.