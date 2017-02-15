Вахта памяти. Воины-интернацоналисты посетили матерей, чьих сыновей забрала война в Афганистане

В руках – фотография сына с четной траурной лентой. В глазах –застывшие слезы. Говорит, она торопилась его любить, любила до безумия, сейчас понимает – на все его непрожитые годы вперед. Когда ее Олега забрали в армию, когда она узнала, что в Афганистан, материнское сердце сразу застучало – тревога, беда. Не обмануло. Прошло уже 32 года. А вот боль не ушла и не уходит. Ольга Федоровна знает, ее Олег – герой. Рядовой Журович посмертно награжден Орденом Красной Звезды. От этого ни чуть не легче. Холодный металл награды – вместо теплой руки сына.

Память — единственное, что сегодня осталось у Ольги Федоровны. А еще любовь дочери и внуков. Не за себя, за них хлопотала во время визита представителей ветеранской афганской организации, военкомата, соцслужбы. Матери воина-афганца – цветы, продуктовый набор и обещание выполнить ее личную просьбу.

У Екатерины Петровны Бобович горе похожее. Ее Мишу тоже забрала война. И в глазах тоже слезы. И от воспоминаний, и от страшной потери, и от радости, что не забывают ни ее, ни ее сына. Михаил умер от страшных ран, через два года.

Матери на той войне потеряли почти 15 тысяч своих детей. Семье воина-афганца Николая Чурило повезло, их сын вернулся. Теперь над матерями лидер ветеранского движения воинов-интернационалистов и все воины-афганцы взяли шефство. Выслушать, поинтересоваться насущными проблемами, делами и здоровьем. Подобные встречи традиционны. И не только в канун памятных дат. В этот день члены Союза ветеранов войны в Афганистане, представители военкомата и соцслужбы навестили всех матерей и вдов, которые потеряли своих сыновей и мужей на той войне.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.