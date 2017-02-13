В январе 2017 года в поликлиниках города взяты на учет 4 человека с ВИЧ- инфекцией, из них 3 мужчины и женщина. Выявленные ВИЧ-инфицированные находятся в трудоспособном возрасте (старше 30 лет). Передача инфекции произошла половым путем. В последние годы все чаще заражение становится результатом безответственного сексуального поведения. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, избегайте случайных половых контактов