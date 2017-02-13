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Рубрика: Новости

В рамках выездной коллегии Департамента контроля и надзора за строительством участники мероприятия посещали крупнейшие предприятия и строительные объекты Мозыря

13 февраля 2017, 17:37

9 и 10 февраля мозырская земля приветствовала элиту строительного надзора Беларуси. На протяжении двух дней в рамках выездной коллегии Департамента контроля и надзора за строительством участники мероприятия посещали крупнейшие предприятия и строительные объекты. О насущных вопросах стройкомплекса района смотрите в следующем сюжете.

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