В Прудке мужчина при задержании выдавал краденого поросенка за собаку

В минувшее воскресенье наряд ГАИ Мозырского РОВД при патрулировании деревни Прудок столкнулся с довольно курьезным преступлением. Внимание инспекторов ДПС привлек нетрезвый мужчина, который тащил на санках мешок. На вопрос, что в мешке, молодой человек ответил: «Собака». Но характерное хрюканье «живого груза» было точно не собачьим. В мешке сотрудники милиции обнаружили вьетнамского поросенка, а через некоторое время был установлен и его владелец — 45-летний местный житель, который выращивал вьетнамских свиней, пропажу он даже и не успел заметить. Как сообщает пресс-служба УВД Гомельского облисполкома, по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанный ранее уже был судим за кражу.