За деликатесами стоит ходить в магазин, а если в лес, то со специальным на то разрешением. Иначе чревато. В отношении двух мозырских пенсионеров возбуждено уголовное дело. Статья – «незаконная транспортировка и разделка дикого животного».

Думал, что повезло. Мозырский пенсионер, гуляя по лесу, обнаружил необычную находку – косулю, которая попала в металлическую ловушку, так называемую петлю. По словам мужчины, животное было мертвым. Он решил, чего добру пропадать, позвонил знакомому, вместе тушу погрузили на гужевую повозку и повезли разделывать. За этим занятием их и застали сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Следователи возбудили уголовное дело. Ведь это статья, которая так и называется – «незаконная транспортировка и разделка дикого животного».

За незаконную транспортировку и разделку дикого животного, в том случае, когда вред, причиненный окружающей среде, оценивается в крупном размере, уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Согласно природоохранным тарифам, пенсионерам за косулю придется заплатить 2760 рублей. Кроме того, правоохранительным органам предстоит выяснить, действительно ли мужчины обнаружили уже мертвую косулю или же они сами установили ловушку, в которую и попало животное.