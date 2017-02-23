Мозырский наркоконтроль продолжает бороться с любителями дурмана. В середине февраля были задержаны два молодых человека. Один с марихуаной, второй – с насваем.

На собственном автомобиле, в наркотическом опьянении и с «запасом». 36-летнего работника одного из городских предприятий оперативники задержали, что называется, с поличным. Одурманенный наркотиками парень был за рулем, а в дверке транспортного средства обнаружили сверток с марихуаной.

Кроме лишения прав, молодому человеку грозит ответственность по уголовной статье. Неоднократные встречи с правоохранителями и подробное разбирательство ждут и его 33-летнего земляка за распространение насвая.

Специально расфасованные пакеты с насваем говорят сами за себя. Незаконный оборот согласно Административному кодексу наказывается внушительными штрафами.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов