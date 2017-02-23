Телеканал Мозырь

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Рубрика: Новости

В наркотическом опьянении и с «запасом»

23 февраля 2017, 16:06

Мозырский наркоконтроль продолжает бороться с любителями дурмана. В середине февраля были задержаны два молодых человека. Один с марихуаной, второй – с насваем.
На собственном автомобиле, в наркотическом опьянении и с «запасом». 36-летнего работника одного из городских предприятий оперативники задержали, что называется, с поличным. Одурманенный наркотиками парень был за рулем, а в дверке транспортного средства обнаружили сверток с марихуаной.
Кроме лишения прав, молодому человеку грозит ответственность по уголовной статье. Неоднократные встречи с правоохранителями и подробное разбирательство ждут и его 33-летнего земляка за распространение насвая.
Специально расфасованные пакеты с насваем говорят сами за себя. Незаконный оборот согласно Административному кодексу наказывается внушительными штрафами.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов

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