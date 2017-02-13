В Мозыре появится еще один монумент, посвященный Великой Отечественной войне. Увековечить память юных героев-антифашистов планируется на территории 10 школы. О том, как будет выглядеть памятник, пока можно судить только по детским рисункам. В очередную годовщину военных событий 40-х годов памятные мероприятия объединили учащихся из различных школ города.

Истории утраченной юности, однажды не пережитых счастливых моментов взросления. Тех, кого мы сегодня называем юными героями-антифашистами, объединили трагические события 8 февраля 1943 года. Пять мальчишек-парижан лицея «Бюффон» погибли от рук немецко-фашистских захватчиков, также как и их сверстники с другой стороны фронта – из Советского Союза. Детская смерть на полях сражений, как и любая другая страшная картина далекой войны, она требует своей памяти и скорби.

Советские песни о войне, минута молчания. Памятные мероприятия в музее боевой славы СШ №10 соблюдают традиции мемориальной культуры последних десятилетий. Когда больше нет тех, кому видеть приходилось своими глазами, единственным рассказчиком становится изображение. Впрочем, безымянный полк в рисунках и фотографиях на этот раз не свидетельство солдатской выправки и боевого опыта. Впечатлить зрителя из середины прошлого века призвана юность.

Урок истории на примере того, где эта история еще сохраняет свои следы –

в продырявленных от пуль касках, предметах первой необходимости. Закономерно, что памятное мероприятие в музее приобрело форму экскурсии. Музей Великой Отечественной войны в 10 школе был открыт в 1985 г. Признанный в 88-ом «народным» он в полной мере соответствовал своему высокому статусу: с миру по нитке – экспонаты в музей собирали ветераны 55-ой стрелковой дивизии, принимавшей участие в освобождении Мозыря. О том, сможет ли школьный музей вернуть звание «народного», сегодня также зависит от помощи ветеранских организаций. Как сохранить память о трагических днях далекой войны, не превращая их в еще одни события прошлого. Тем более, когда речь идет о воспоминаниях травматических – из самых глубин детских переживаний. Там, где не справляется учебник истории, на помощь приходит монументальное искусство.

Вячеслав Приписнов.