В 2017 Мозырь будет прирастать сразу в нескольких направлениях. Дрозды, Наровчизна, Советская… Причем в проекте не только многоэтажная застройка, но и таунхаусы, блокированные жилые дома

В 2017 Мозырь значительно увеличится. Строители обещают – город будет прирастать сразу в нескольких направлениях. Дрозды, Наровчизна, Советская… Причем в проекте не только многоэтажная застройка, но и так называемые таунхаусы и блокированные жилые дома. Подробнее в сюжете.

Мозырь растет. Благодаря строителям, процесс этот идет постоянно и непрерывно. Причем в 2017 план собираются не только выполнить, но и перевыполнить. Если в 2015 было введено почти 50 тысяч квадратных метров жилья, в 2016 построили 81 тысячу, то уже в этом году доведенное задание – 100 тысяч квадратных метров. А это значит, жильем обеспечат большее количество желающих. Правда, с учетом сокращения бюджетного финансирования, акцент смещается в сторону долевого жилья.

Мозырь будет расширяться по трем основным направлениям, одно из которых – д. Дрозды. В 11 микрорайоне, а именно так называется языком строителей направление от рынка «Истпал» до Дроздов, будет построена подъездная дорога и вырастет 2 больших 5-типодъездных дома.

Напротив «Испала» построят еще одну 11-тиэтажку с поворотной блок-секцией. Обсуждается принадлежность этого дома к нефтеперерабатывающему заводу, где на очереди сегодня стоит более 700 нуждающихся. Еще одно направление, где казалось уже построено все, что можно было построить – ул. Советская.

Что касается цены, стоимость будет зависеть от месторасположения и конструктивных особенностей дома, и будет варьироваться от 650 до 880 рублей за метр. Строительство жилья с господдержкой тоже будет вестись, правда, значительно менее активно.

Еще одно новшество – строительство в городе таунхаусов, двухэтажных домов с общими боковыми стенами, встроенными гаражами и участком земли.

В Дроздах, справа от трассы планируется строительство блокированных жилых домов, то есть квартир с отдельным входом и общей стеной.

Для того, чтобы реализовать грандиозные планы строителям придется немало потрудиться. Но судя по спросу на жилье, который не снижается даже во времена экономического спада, все, что построят, будет реализовано.

Лидия Потар, Юрий Горобец