Социальная страничка молодого человека внимание пользователей привлекала полным отсутствием комплексов и компромиссов. И реакция на размещенные видео интимного характера действительно последовала. Только не со стороны девушек, а от правоохранителей. Служители закона твердо уверены: такое поведение противоречит Уголовному кодексу.
В милиции говорят, при каждом подобном случае задержанные уверены: они ничего не распространяли! Просто сохранили видеоролик на соцстранице. Однако, наказание придется нести как жителю Криничного, так и его возможным последователям.
Если вина жителя Мозырщины в распространении порнографии будет доказана в суде, за тюремной решеткой он может оказаться на 4 года.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов
Уголовным делом обернулись для 28-летнего парня лайки «пикантного» видео в социальных сетях
Социальная страничка молодого человека внимание пользователей привлекала полным отсутствием комплексов и компромиссов. И реакция на размещенные видео интимного характера действительно последовала. Только не со стороны девушек, а от правоохранителей. Служители закона твердо уверены: такое поведение противоречит Уголовному кодексу.