Убийство с особой жестокостью. Браконьеры убили беременную лосиху, вырезали филейные части и бросили тушу

В Хойникском районе вблизи автомобильной дороги браконьеры убили беременную лосиху. Спустя несколько дней вернулись, чтобы повторить удачную охоту и были задержаны с поличным сотрудниками правоохранительных органов.

Убийство с особой жестокостью. Недалеко от автомобильной дороги Хойники-Речица милиционеры обнаружили разделанную тушу беременной самки лося с огнестрельным ранением. Причем, злоумышленники вырезали только филейные части, все остальное так и бросили на месте преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники Хойникского РОВД, подозрение пало на двух жителей Брагинского района. Спустя пять дней они вернулись на место удачной охоты, где и были задержаны с поличным. Заметив, что попались, мужчины скинули из автомобиля гладкоствольное ружье. Вскоре стало понятно почему, оружие нигде не зарегистрировано. Кроме того в Ауди А-6 было полно и других улик.

В домах браконьеров были проведены обыски, в ходе которых обнаружены различные части огнестрельных ружей. Кроме того, их холодильники были забиты лосятиной. За убитую самку и эмбриона злоумышленникам придется заплатить 600 базовых величин, в долларовом эквиваленте это почти 7 тысяч. Возбуждено уголовное дело. За незаконную охоту в особо крупном размере им грозит до 6 лет лишения свободы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов