Теплые подарки для замечательных детей. Итоги акции фонда «Объединяя сердца»

В благотворительном фонде «Объединяя сердца» подвели итоги сбора на покупку теплой обуви для нуждающихся детей. Почти три тысячи рублей – таков результат усилий волонтеров, работников предприятий Мозыря и Калинковичей и просто неравнодушных людей.

Теплые подарки для замечательных детей. В благотворительном фонде «Объединяя сердца» подвели итоги большой рождественской акции. Традиционный сбор в этом году направили на покупку теплой обуви для воспитанников интернатов и соцприютов.

Значительный вклад в доброе дело внесли участники интеллектуальной игры «Джек Квиз». Свои лоты на благотворительную продажу выставляли ремесленники. Помогли и автомобилисты. Общий сбор можно назвать рекордным – почти три тысячи рублей.

Подарки в Калинковичский соцприют и Василевичскую школу-интернат доставили в середине января. Вместе с представителями фонда в гости к детям отправились артисты-волонтеры Калинковичского центра досуга.

Творите добро и оно непременно к вам вернется! Простая истина для волонтеров фонда «Объединяя сердца» давно стала жизненным девизом. И с каждым годом шаг от сердца к сердцу делает все больше мозырян.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов