Свадебная вечеринка в ЗАГСе

Мозырский ЗАГС в День всех влюбленных пригласил будущих молодоженов на необычное мероприятие. В одно время и в одном месте собрались представители свадебной индустрии, чтобы рассказать парам о самом красивом, модном и необычном. На вечеринке по случаю Дня Валентина побывала и наша съемочная группа.

«Свадебную» вечеринку в городском ЗАГСе ждали как будущие молодожены, так и ее организаторы. В волшебный мир праздничной индустрии окунались прямо на входе в торжественный зал. Первое, что видишь и слышишь – декорированную фотозону и нежные звуки скрипки. А еще – много девушек. Кто-то пришел с родителями, а кто-то уже с будущим мужем.

Павел и Кира точно знают, какой будет свадьба их мечты. Но, честно признаются, пока ответы есть не на все волнующие вопросы. Вот и на мероприятие для молодоженов влюбленные пришли, чтобы услышать о свадебных трендах из уст профессионалов.

Традиционно в подобных проектах участвуют фотографы и видеографы, стилисты, флористы, декораторы и даже бармены и повара. От разнообразия возможностей у современных молодоженов глаза разбегаются.

Чтобы свадебное торжество прошло на высоком уровне, необходимо предусмотреть каждую деталь. И непременно добавить креативные творческие нотки. Организаторы уверены, после таких мероприятий гражданских браков становится меньше. Обратившись за помощью к лучшим специалистам, молодые люди уже не так боятся «дня икс» и гораздо охотнее идут в ЗАГС.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин