Соревнования по армрестлингу прошли в ИК-20. Профессиональные спортсмены против команды осужденных

Соревнования по армрестлингу прошли в ИК-20. Профессиональная команда победителей и призеров международных соревнований против команды осужденных. Причем интрига, кто же станет победителем этих соревнований, сохранялась до конца. Также в рамках мероприятия титулованные мозырские гиревики рассказали и наглядно продемонстрировали нюансы своего вида спорта.

В исправительной колонии номер 20 местный клуб на несколько часов превратился в спортзал. Вначале титулованные гиревики, а также победители и призеры международных соревнований по армрестлингу, рассказали теорию. Как тренироваться, чем питаться, как восстанавливаться. После перешли к практике. Попробовали поднимать гири, испытали силу хвата, боролись на руках. В армрестлинге соревновались две команды: профессионалы против осужденных. Причем, победить любителей, так сказать, одним махом не удалось.

Инициатором мероприятия выступил начальник отряда арестного дома Петр Романь, в прошлом профессиональный спортсмен, который из-за травмы перешел в разряд любителей. Спорт по-прежнему занимает огромное место в его жизни, чтобы поспособствовать процессу исправления осужденных, и пригласил своих друзей. Исправлять решили положительным примером.

Первый профессиональный урок пор армрестлингу осужденные получили еще осенью. Те соревнование проиграли быстро, но получили стимул. Пару месяцев грамотной тренировки и есть результат, который оценили даже титулованные соперники.

Максим Семенов один из тех, кто внимательно прислушивается к советам профессиональных спортсменов. Мероприятие не только добавило красок и эмоций в однообразную тюремную жизнь, но и позволило проверить уровень собственной физподготовки.

Виталий Бойко – лидер команды осужденных. Победитель большинства поединков в их общем зачете. Армрестлингом занимался на свободе. Для Виталия это уже третий по счету тюремный срок. Все по одной статье «Хулиганство». Возможно, пример чемпионов впечатлит молодого человека и он направит свою энергию в более мирное русло.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.