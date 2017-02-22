Смертельной аварией закончилось для молодых жителей Лельчиц ночное путешествие в Мозырь. При опрокидывании автомобиля «БМВ» в кювет, погиб 27-летний парень

25-летний житель городского поселка Лельчицы по мозырским дорогам ехал вместе с двумя товарищами. Но путешествие в ночь с 21 на 22 февраля закончилось в стиле каскадерских трюков – на повороте у дома №87 по улице Пролетарской автомобиль «БМВ» вылетел за дорожное ограждение и опрокинулся. К сожалению, для одного из пассажиров эта поездка оказалась последней. От полученных травм 27-летний парень скончался на месте происшествия. Потом выяснилось, никто из участников аварии не воспользовался ремнями безопасности.

Сейчас водитель и второй пассажир в больнице с различными травмами. По факту аварии со смертельным исходом следователи возбудили уголовное дело. Максимальные санкции второй части статьи 317 предусматривают наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин