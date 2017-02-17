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Рубрика: Новости

Секреты идеальной свадьбы для будущих молодоженов откроют во время тематического форума Wedding Day

17 февраля 2017, 16:50

Сезон бракосочетаний еще только открылся, а специалисты индустрии вовсю готовят мероприятия для будущих молодоженов. Очередной свадебный семинар пройдет 19 февраля в ресторане «Рандеву».
И вновь секреты идеальной свадьбы для будущих молодоженов откроют во время тематического форума Wedding Day. Практику полезных профессионалы свадебной индустрии ввели в Мозыре в прошлом году. В новом сезоне – новые тренды. А значит, гостям проекта есть, что обсудить.
В ресторане «Рандеву» 19 февраля соберутся ведущие городские фото- и видеографы, оформители, визажисты и другие специалисты. Одна из целей семинара – помочь невестам и женихам найти свой стиль и организовать действительно красивую свадьбу.
Креативные идеи для вашего торжества, фотосессии и много неожиданных и приятных сюрпризов. Шанс за несколько часов узнать все об идеальной свадьбе есть у каждой мозырской пары. Стартует Wedding Day ровно в 13.00.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин

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