Сезон бракосочетаний еще только открылся, а специалисты индустрии вовсю готовят мероприятия для будущих молодоженов. Очередной свадебный семинар пройдет 19 февраля в ресторане «Рандеву».
И вновь секреты идеальной свадьбы для будущих молодоженов откроют во время тематического форума Wedding Day. Практику полезных профессионалы свадебной индустрии ввели в Мозыре в прошлом году. В новом сезоне – новые тренды. А значит, гостям проекта есть, что обсудить.
В ресторане «Рандеву» 19 февраля соберутся ведущие городские фото- и видеографы, оформители, визажисты и другие специалисты. Одна из целей семинара – помочь невестам и женихам найти свой стиль и организовать действительно красивую свадьбу.
Креативные идеи для вашего торжества, фотосессии и много неожиданных и приятных сюрпризов. Шанс за несколько часов узнать все об идеальной свадьбе есть у каждой мозырской пары. Стартует Wedding Day ровно в 13.00.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин
Секреты идеальной свадьбы для будущих молодоженов откроют во время тематического форума Wedding Day
Сезон бракосочетаний еще только открылся, а специалисты индустрии вовсю готовят мероприятия для будущих молодоженов. Очередной свадебный семинар пройдет 19 февраля в ресторане «Рандеву».