Сезон бракосочетаний еще только открылся, а специалисты индустрии вовсю готовят мероприятия для будущих молодоженов. Очередной свадебный семинар пройдет 19 февраля в ресторане «Рандеву».

И вновь секреты идеальной свадьбы для будущих молодоженов откроют во время тематического форума Wedding Day. Практику полезных профессионалы свадебной индустрии ввели в Мозыре в прошлом году. В новом сезоне – новые тренды. А значит, гостям проекта есть, что обсудить.

В ресторане «Рандеву» 19 февраля соберутся ведущие городские фото- и видеографы, оформители, визажисты и другие специалисты. Одна из целей семинара – помочь невестам и женихам найти свой стиль и организовать действительно красивую свадьбу.

Креативные идеи для вашего торжества, фотосессии и много неожиданных и приятных сюрпризов. Шанс за несколько часов узнать все об идеальной свадьбе есть у каждой мозырской пары. Стартует Wedding Day ровно в 13.00.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин