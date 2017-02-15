Самый романтичный праздник в году в кинотеатре «Мир» отметили с особым колоритом

Специально ко Дню Святого Валентина здесь подготовили не только выгодное акционное предложение на билеты, но и большую развлекательную программу.

В холле кинотеатра «Мир» — десятки влюбленных пар, которые пришли отпраздновать День Святого Валентина в соответствующей обстановке. 14 февраля посетители кинотеатра смогли воспользоваться акционным предложением. И приобрести два билета на романтические фильмы по цене одного.

Перед сеансом влюбленных пригласили на развлекательную программу. Свои эмоции можно было выразить через портрет любимой или поучаствовав в других конкурсах. В «Мире» высадился и по-настоящему праздничный десант мужчин-силачей.

Призы и подарки в этот день получили и участники конкурса на лучшую «валентинку». Самые творческие посетители кинотеатра свои чувства выражали при помощи цветной бумаги, картона, папье-маше, бисера и других подручных материалов. Оказалось, способов сделать приятное киноманы знают много. Но точно ясно одно: какой бы уникальной не была ваша «валентинка», для любви, как и для хорошего настроения, особых поводов не нужно.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов