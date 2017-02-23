С праздником, мужчины!

Белорусские мужчины сегодня принимают поздравления. В День защитников отечества уже давно поздравляют всех представителей сильного пола, 23 февраля – это мужской день. В Городском Дворце культуры прошло общегородское мероприятие. На торжественный концерт пришли те, кто служил, служит и кому еще предстоит служить.

В Городском Дворце культуры десятки мужчин в военной форме разных цветов – пограничники, МЧС, милиция, следственный, прокуратура, военкомат. Особо выделяется люди в форме Советской армии – ветераны. Можно сказать, что это их поколение оставило в наследство от Советского Союза современной Беларуси праздник мужества, доблести и отваги. Праздник устоявшийся и любимый. Праздник с историей. А вот новшество 2017 года – впервые в истории Мозыря парадом командует женщина. От всех женщин Мозырщины председатель исполкома Елена Федоровна Павлечко поздравляла всю сильную половину нашего района.

Не обошлось и без наград. В этот день благодарности и звезды на погонах получили несколько военнослужащих. За отличную и безупречную службу. А после были всеми любимые трогательные песни о войне, о службе и о мирной жизни. Концерт в Городском Дворце культуры стал общерайонной поздравительной открыткой для всех мужчин Мозырщины.

СветланаГрудько, Юрий Горобец.