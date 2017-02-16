Прямая телефонная линия и прием граждан Министра информации Республики Беларусь

17 февраля 2017 года с 10.00 до 11.00 «прямую телефонную линию» для жителей Гомельской области проведет Министр информации Республики Беларусь Ананич Лилия Станиславовна. Номер телефона «прямой телефонной линии» 8 0232 75-42-99.

Кроме того, руководителем республиканского ведомства запланирован прием граждан по личным вопросам, который пройдет в тот же день с 11.00 до 12.00 в здании областного исполнительного комитета (г.Гомель, проспект Ленина, 2, кабинет для приема граждан, 1 этаж). Предварительная запись на прием по телефону8 0232 75-46-93.