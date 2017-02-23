Прием в БРСМ и итоги акции «За любимую Беларусь». Мероприятие в 9-ой школе

Актив городской организации БРСМ вручил новоиспеченным активистам членские билеты. Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в средней школе № 9. А кроме этого, здесь подвели итоги акции «За любимую Беларусь».

Вступить в ряды активных и позитивных и стать членом БРСМ смогли больше 30 ребят из 9 школы. Крупнейшая молодежная организация страны была основана в 2002 году. И по праву стала преемницей Ленинского Комсомола. Создавать условия для всестороннего развития молодёжи, раскрытия её творческого потенциала, содействовать развитию гражданского общества – такие глобальные задачи ставят перед собой современные комсомольцы. Вручение членского билета и значка под аплодисменты одноклассников и звуки фанфар. Момент торжественный и запоминающийся. На мероприятии так же подвели итоги акции «За любимую Беларусь», а точнее, одного из ее этапов. По условиям конкурса участникам нужно было выразить теплые чувства к своей стране при помощи стихов, песен или прозы. Организаторы признаются, что некоторые из работ произвели действительно неизгладимое впечатление.

Первое и второе место в конкурсе заняли учащиеся 1 школы Кирилл Ермаков и Владислав Сущик. Третья позиция у Марии Ашкинезер, ученицы школы №14. Кстати, признание в любви может выражаться не только при помощи пера. Для этого вполне подойдет и танец. Это доказывали прямо на сцене.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.