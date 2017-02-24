Презентация книги для детей «Пра Патапку и iншых знаемых»

Декада белорусского языка, которая традиционно проводится в мозырских библиотеках, ознаменовалась сразу несколькими событиями. На встречу с читателями в библиотеку им. Пушкина приехал Владимир Гаврилович, современный белорусский прозаик и публицист. С читателями юными встретился поэт Евгений Александрович Сергиеня. В детской библиотеке на бульваре Юности состоялась презентация его новой книги.

Книга «Пра Патапку и iншых знаемых» – небольшой сборник стихов. Стройные, поучительные, и, что самое главное, искрение стихи про девочек и мальчиков с разными характерами и привычками. Небольшая яркая книга еще пахнет типографской краской, а ее страничек еще не касалась детская рука. На встрече со своими юными читателями поэт Евгений Сергиеня рассказывал, как учился сочинять стихи и как появилась вот эта книга. Она издана в 2016. На написание книги ушло примерно полгода. А вот вдохновлялся автор, можно сказать, всю жизнь. Поэт Сергиеня по сути – поэт «взрослый». Детской литературой занялся, только укоренившись в статусе дедушки.

Простые, понятные и доступные стихи сопровождают яркие иллюстрации. Оформлением книги занималась мозырская художница Екатерина Кот. Что почитать малышу на «матчынай мове»? Книжные полки магазинов и библиотек полны русской и зарубежной литературой, но вот на родном языке книг для малышей, тем более стихов, почти нет. В итоге изучение языка начинается только со школьной скамьи. Новая книга – как свежий глоток. Написанная от души и проиллюстрированная с любовью к детям, она обязательно понравиться и маленькому читателю.

Лидия Потар, Юрий Горобец